Landbouwraad zet landbouwer in de kijker CDR

10 oktober 2019

14u09 0

Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden elk jaar enkele verdienstelijke inwoners van de gemeente in de kijker gezet via de uitreiking van de pers-, sport- en cultuurprijzen. Vanuit de landbouwraad werd nu beslist hier nog een extra prijs aan toe te voegen. Het ene jaar willen ze graag een trofee uitreiken aan een landbouwer, het jaar nadien aan een handelaar. Op de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2020 wordt een landbouwer in de kijker gezet: iemand die innovatief werkt, op een milieuvriendelijke manier zijn bedrijf heeft uitgebreid, zich heeft ingezet voor een bepaald thema,... Kandidaturen, vergezeld van een woordje uitleg, kunnen ingediend worden tot 31 oktober bij schepen Kathleen Verhelle via k.verhelle@ardooie.be.