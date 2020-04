Landbouwer (92) naar ziekenhuis na CO-intoxicatie in onbewoonbare hoeve LSI

07 april 2020

17u52

Bron: LSI 0 Ardooie In Koolskamp (Ardooie) is dinsdagnamiddag een 92-jarige landbouwer met een lichte CO-intoxicatie met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het was de politie van de zone Regio Tielt die de landbouwer en zijn zoon een bezoekje bracht na verschillende meldingen over onveilige en mensonwaardige leefomstandigheden. De politie stelde in de hoeve lgand de Tieltsestraat, op de grens met Pittem, vast dat de bejaarde vader zijn kachel had aangemaakt en de woning vol rook hing. De brandweer van de zone Midwest werd ook ter plaatse geroepen om de kachel en de schoorsteen na te kijken. Ze slaagden er in de woning te verluchten en het rookafvoerkanaal van de kachel, dat volledig verstopt was, vrij te maken. Vader Henri werd voor verzorging meegenomen naar het ziekenhuis. Tijdens de vaststellingen arriveerde zoon Freddy op het erf. Hij hoorde van de politie dat de procedure tot onbewoonbaarverklaring van zijn hoeve opgestart zal worden.

Het was niet voor het eerst dat politie en brandweer op de hoeve moesten tussenkomen. Eerder werden vader en zoon al eens naar het ziekenhuis overgebracht met CO-intoxicatie. Sindsdien hield de politie de situatie regelmatig in het oog.