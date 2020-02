KWB Ardooie verbetert je slaap CDR

13 februari 2020

Een goede nachtrust is van levensbelang voor een goede gezondheid. Toch is het in de praktijk niet goed gesteld met onze slaap: zo’n 30 procent van de bevolking ervaart wel eens slaapproblemen. KWB Ardooie organiseert een vormingssessie rond dit brandend actuele thema. “Hoewel we goed slapen belangrijk vinden, blijkt dit in de praktijk niet zo eenvoudig te zijn voor ons”, vertelt Hendrik Desoete van KWB Ardooie. “Veel Belgen slapen slecht, we zijn koploper in het gebruik slaap- en kalmeermiddelen, en ook ons drukke leven helpt niet. Een sessie over dit thema is dus voor iedereen nuttig!” Wil je meer weten over de oorzaken van en oplossingen voor slecht slapen? De vormingssessie van KWB Ardooie vindt plaats op 5 maart in de Albertzaal om 20 uur. Deelname kost 3 euro, leden KWB en FEMMA 2 euro. Voor meer info kun je mailen naar kwbardooie@hotmail.be.