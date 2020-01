KWB Ardooie start met wandelvoetbal CDR

06 januari 2020

15u35 0 Ardooie KWB Ardooie zet voortaan maandelijks een uurtje wandelvoetbal op de kalender. Vorig jaar proefden ze al even van de sport en dat smaakte naar meer.

“We volgen niet alle spelregels van het wandelvoetbal”, zegt bestuurslid Luc Allaert. “Zo houden we geen rekening met de leeftijd van de deelnemers die eigenlijk 55+ moet zijn. Bij ons mag iedereen meedoen, al is het wel verboden te lopen en mag de bal niet hoger dan heuphoogte gespeeld worden.”

Per avond betaal je drie euro en zo ben je meteen ook verzekerd. Het enige wat je nodig hebt, is sportieve kledij en veel goesting om er een gezellig sportuurtje van te maken. KWB Ardooie kon de sporthal afhuren van 19 tot 20 uur op de tweede dinsdag van elke maand tot en met juni. De eerste sportieve avond vindt plaats op dinsdag 14 januari. Wie zich aan wandelvoetbal wil wagen, kan contact opnemen met Luc Allaert op 0475/47.87.77 of via kwbardooie@hotmail.be.