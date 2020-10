Kwb Ardooie laat je coronaproof griezelen CDR

11 oktober 2020

15u29 0 Ardooie Bent Van Looy, QR-codes en griezelborden. Dat zijn de ingrediënten van een creatief concept dat Kwb Ardooie uitdokterde om hun griezeltocht op een coronaproof manier te kunnen organiseren.

De donkere maanden zijn het ideale moment om te griezelen. Kwb Ardooie maakt hier gretig gebruik van en organiseert tussen 1 en 22 november een griezeltocht in eigen dorp. “Speciaal voor onze activiteit zijn er twee griezelverhalen geschreven. De griezelverhalen zijn gericht op +10 jarigen en –10 jarigen,” aldus Freddy Decloedt. “Deelnemers beluisteren deze verhalen al scannend en wandelend. Een ideaal gezinsuitje.”

Onderweg vinden wandelaars verschillende griezelborden met QR-codes op. Achter elke code schuilt een audiofragment. Zodra de deelnemers de QR-code met hun smartphone scannen, weerklinkt de stem van muzikant en zanger Bent Van Looy. Hij is onder meer bekend als frontman van Das Pop, zijn deelname in De Slimste Mens ter Wereld en als jurylid in The Voice Van Vlaanderen. Hij sprak de griezelverhalen in op een geanimeerde wijze. De deelnemers bepalen zelf of ze een verhaal of beide verhalen beluisteren. De wandeltocht is ongeveer vijf km.

Geïnteresseerden kunnen gratis deelnemen. Surf naar www.kwb.be/ardooie voor alle informatie of mail naar kwbardooie@hotmail.be. Verrekplaats is de Albertzaal. De tocht gaat langs verkeersluwe straten, een zaklamp is geen overbodige luxe en zorg bovendien dat je voldoende zichtbaar bent. Wie bij de start de route inscant via de QR code en daarbij zijn emailadres invult, maakt trouwens kans op één van de 10 familieboxen van “share a box” die kwb verloot.