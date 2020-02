Kunstenaar Marc Vanhecke mag opnieuw trofee E3 leveren Joyce Mesdag

24 februari 2020

16u50 0

Kunstenaar Marc Vanhecke uit Koolskamp mag al voor het negende jaar op rij de trofee aanleveren voor de wielerwedstrijd van E3 Harelbeke. De kunstenaar maakte een trofee die deels gemaakt is van fietskettingen. “Je ziet de E3-col afgebeeld. De heuvel wordt gedragen door drie pijlers, die de drijvende krachten achter de wielrenner uitbeelden: zijn echtgenote of vriendin, de verzorger en de mecanicien. ‘Ik help je naar de top’, heb ik het werk gedoopt.” Wie de trofee mee naar huis mag nemen, zien we op vrijdag 27 maart.