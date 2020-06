Kopstuk van beruchte motorbende vraagt vrijspraak voor munitie die werd aangetroffen bij huiszoeking Siebe De Voogt

02 juni 2020

15u31 0 Ardooie De voormalige president van motorbende Surrender MC uit Zwevezele wil in de Brugse rechtbank vrijuit gaan voor verboden wapenbezit. Tijdens een huiszoeking bij A.T. in Ardooie werden achttien patronen aangetroffen, maar volgens de motard werd hij daarvoor al buiten vervolging gesteld.

Het gerecht viel op 7 mei 2018 binnen in de woning van A.T. en acht andere motards. De politie had informatie gekregen dat de verdachten kalasjnikovs en andere pistolen hadden. Tijdens de huiszoekingen werden geen wapens aangetroffen. De negen verdachten werden dan ook buiten vervolging gesteld. Bij A.T. zou de politie wel achttien patronen gevonden hebben. Het parket besloot de man voor de rechter te brengen en vorderde dinsdagmorgen een strenge straf. “De beklaagde heeft een goed gevuld strafblad met veroordelingen voor geweld, drugs en diefstallen”, sprak de procureur. “Zijn gerechtelijk verleden spreekt voor zich.”

Volgens de verdediging is de strafvordering tegen A.T. onontvankelijk. “Wij menen dat de buitenvervolgingsstelling van onze cliënt ook betrekking had op de patronen, in tegenstelling tot wat het openbaar ministerie beweert”, pleitte meester Ellen Baele. “Volgens hen gaat het om een nieuw feit, maar daar is volgens ons niets van aan.”

A.T. zat tot vorige maand in voorhechtenis op verdenking van een moordpoging op een ex-lid van No Surrender. Het slachtoffer uit Brugge zou te loslippig geweest zijn en op gruwelijke wijze zijn gefolterd. In de zaak over de aangetroffen munitie doet de rechter uitspraak op 30 juni.