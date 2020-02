Kopstuk van beruchte motorbende staat terecht voor verboden wapenbezit Siebe De Voogt

04 februari 2020

14u24 0 Ardooie De voormalige “president” van motorbende Surrender MC uit Zwevezele moest zich dinsdagmorgen in de Brugse rechtbank verantwoorden voor verboden wapenbezit. Tijdens een huiszoeking bij A.T. in Ardooie zouden 18 patronen aangetroffen zijn.

Het gerecht viel op 7 mei 2018 binnen in de woning van A.T. en acht andere motards. Ze hadden naar verluidt informatie gekregen dat de verdachten Kalasjnikovs en andere pistolen liggen hadden. Tijdens de huiszoekingen werden echter geen wapens aangetroffen. De negen verdachten werden dan ook buiten vervolging gesteld. Bij A.T. thuis zou de politie wél 18 patronen hebben gevonden. Het parket besliste de man apart voor de rechter te brengen. Zijn advocaat Frank Scheerlinck verkreeg dinsdagmorgen een nieuw uitstel in de zaak. Hij wil het grote dossier rond de invallen gevoegd zien bij het kleinere dossier tegen zijn cliënt.

A.T. is momenteel samen met zeven anderen aangehouden op verdenking van een moordpoging op een ex-lid van motorbende No Surrender MC uit Zwevezele. Het slachtoffer uit Brugge zou te loslippig geweest zijn en op gruwelijke wijze zijn gefolterd. A.T. was indertijd de “president” van het West-Vlaamse chapter van No Surrender. De afdeling werd intussen opgedoekt en opgenomen in een andere motorclub. Opvallend genoeg droeg de man tijdens zijn verschijning in de rechtbank dinsdagmorgen een trui met het logo van de club. Op 7 april wordt de zaak verdergezet.