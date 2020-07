Koolskampse Dorpsfeesten geannuleerd door corona Charlotte Degezelle

27 juli 2020

07u42 0

Het comité Dorpsfeesten Koolskamp trekt de stekker uit hun Dorpsfeesten die normaal van 11 tot en met 13 september georganiseerd zouden worden. De voorbije maanden pasten ze hun programma continu aan om op het einde van de rit een coronaproof editie van de festiviteiten te kunnen organiseren. Maar op vandaag zien ze geen andere mogelijkheid meer dan de handdoek in de ring te gooien. “Toen we dit weekend bericht kregen dat sportwedstrijden zoals onze retrokoers niet mogen doorgaan met publiek, zagen we de bui al hangen”, vertelt jan D’haene. “Ook het bericht dat onze vrienden van de Wezefeesten geen toestemming meer kregen om hun pop-up bar te organiseren was een signaal. De volksgezondheid primeert, de cijfers gaan de verkeerde kant op. Met pijn in het hart hebben we dan ook beslist om dit jaar de dorpsfeesten niet door te laten gaan. We hadden hoop op een aangepaste editie, maar het kan echt niet. Wanneer iedereen aangeraden wordt om terug de bubbel te verkleinen en om contacten te vermijden vinden wij het onverantwoord om een event van deze omvang plaats te laten vinden. De dorpsfeesten zijn er om mensen samen te brengen, om te feesten, te lachen, samen het glas te heffen. Daar is momenteel weinig reden toe en het is momenteel totaal uit den boze om onnodige risico’s te nemen. Covid-19 heeft ons buiten onze verwachtingen ingehaald in snelheid.” Het comité verlegt direct hun focus naar volgend jaar. “2021 wordt een jaar met nieuwe hoop, met nieuwe frisse ideeën, een jaar met retrokoers en rommelmarkt. Afspraak op 10, 11 en 12 september 2021.”