Koningin Mathilde skypet met bewoners en medewerkers WZC Sint-Vincentius: “We nodigden haar uit voor een bezoekje na de coronacrisis” Charlotte Degezelle

02 april 2020

15u53 0 Ardooie WZC Sint-Vincentius kreeg donderdag koninklijk bezoek over de vloer. Of toch zo ongeveer. Koningin Mathilde skypete een halfuurtje met enkele bewoners en medewerkers van het WZC langs de Kortrijksestraat en toonde zich oprecht geïnteresseerd in het dagelijks leven in tijden van corona.

Nadat koning Filip woensdag even poolshoogte nam in het Wingense woonzorgcentrum Amphora, was het donderdag aan koningin Mathilde om via moderne technologieën contact op te nemen met WZC Sint-Vincentius in Ardooie. Het Skypegesprek kwam er niet totaal onverwacht, want vorige week al had directeur Renaat Lemey contact met een afgevaardigde van het koningshuis. “Ik kreeg te horen dat de koningin het reilen en zeilen in ons woonzorgcentrum wel wat volgt via onze Facebookpagina en de website en dit vooral omdat wij heel wat inspanningen doen op vlak van inspraak”, vertelt Lemey. “We kregen ook de vraag of we geïnteresseerd waren om een praatje te doen met de koningin over deze bijzondere tijd waar we nu inleven.”

Daar moesten ze in Sint-Vincentius geen twee keer over nadenken. Woensdag vond er samen met de technische dienst van de koninklijk paleis al een generale repetitie plaats zodat het skypegesprek zonder technische mankementen zou verlopen en donderdag zaten de inwoners, mooi gekapt en in hun beste outfit, klaar voor een groot scherm. “We wilden graag een vertegenwoordiging van alle vijf onze afdelingen de kans geven om met koningin Mathilde te praten”, zegt de directeur. “Verschillende bewoners wilden het gesprek wel graag bijwonen maar waren wat te verlegen om zelf het woord te voeren. Uiteindelijk werden Frans Goethals, Maria Verhelle en Magriet Cogghe geselecteerd als vertegenwoordigers van de bewoners samen met twee medewerkers.”

Het WZC maakte van het Skypegesprek een echte bijzondere gebeurtenis, receptie incluis. “De koningin trok een halfuurtje voor ons uit en toonde authentieke interesse in onze mensen. Ze praatten in hoofdzaak over het dagelijks leven hier in het woonzorgcentrum in tijden van corona. De koningin wou graag weten hoe de mensen hier hun dagen vullen, of ze nog aan beweging toekomen, ze niet al te eenzaam zijn nu er geen bezoek toegelaten is en was ook benieuwd hoe we toch voor het nodige sociale contact met familie en vrienden zorgen. Ze vertelde bovendien dat ze zich samen met haar kinderen tijdens de weekends ook inzet voor bewoners van woonzorgcentra door taarten te bakken. Onze bewoners nodigden haar op hun beurt om eens een bezoekje aan het WZC te brengen na de coronacrisis. Ze meldde dat ze dit zou doorgeven dus misschien mogen we koningin binnenkort wel eens in levende lijve begroeten hier in Ardooie. Maar het skypegesprek was sowieso al een heel mooi moment waarmee de koningin haar betrokkenheid toonde.”