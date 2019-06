Kom zelf je groenten plukken in deze moestuin VDI

22 juni 2019

14u34

Bron: VDI 0 Ardooie Een zelfpluktuin voor fruit en zelfs bloemen kenden we in onze streek al. Nu komt daar dankzij Thijs Demeulenaere (31) en vriendin Stefanie De Groote ook eentje voor groenten bij. Wie zijn groenten lekker vers wil, kan ze daar elke zaterdag meteen komen plukken.

Thijs is in het dagelijkse leven projectleider software bij een IT-bedrijf, maar na zijn uren ontpopt hij zich met zijn vriendin Stefanie tot moestuinier. “Er zijn al aardappel- en melkautomaten en hoevewinkels, maar een tuin waar je zelf je groenten kon plukken hadden we in eigen streek nog niet en ik vond het wel fijn me aan dat concept te wagen”, vertelt Thijs. “Elke zaterdag kan iedereen op ons Oostgoed in de Oosthoekstraat 11 groenten komen plukken. Momenteel vind je er broccoli, augurken, raapjes, komkommer, pijpajuin, venkel en spitskool. Het is ook mogelijk pakketten op voorhand te bestellen en die kan je dan komen afhalen. Ik hou wel van het korte keten-verhaal en wil daar mijn steentje toe bijdragen.”

De moestuin op het Oostgoed is een halve hectare groot en heeft heel wat lekkers uit de natuur in petto.

Meer info via www.oostgoed.be.