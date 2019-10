Kermiscross heeft impact op verkeer CDR

16 oktober 2019

Op donderdag 17 oktober wordt in Ardooie de 25° Kermiscross gereden. Hierdoor wordt de verkeerscirculatie aangepast. De Stationsstraat wordt vanaf 9 uur afgesloten voor alle verkeer vanaf de Biekorfstraat tot aan de Kortestraat en de Berlingmolenstraat. Er geldt vanaf 8 uur een parkeerverbod in de Watervalstraat, Stationstraat en de Berlingmolenstraat. Tot slot wordt het éénrichtingsverkeer in de Watervalstraat tussen 9 en 20 uur opgegeven. Het verkeer is er dan tijdelijk in beide richtingen mogelijk. Meer over de kermiscross, waar Gianni Vermeersch vanaf dit jaar het peterschap van opneemt, op www.cyclocrossardooie.be.