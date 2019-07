Kathy’s Cathouse pakt zwerfkattenprobleem op De Tassche aan met pop-up springkastelenparadijs en kattencafé Charlotte Degezelle

16 juli 2019

18u42 2 Ardooie Alles en meer voor de zwerfkatten. Dat is het motto van Kathy Verhaeghe en Karen Deblauwe die langs de Begoniastraat het erkende kattenasiel Kathy’s Cathouse runnen. Vanaf vrijdag 19 juli openen ze, in samenwerking met ikhuureenspringkasteel.be en onder de noemer Ardooie Springt, een pop-up springkastelenparadijs en kattencafé in OC De Tassche langs de Roeselaarsestraat. De opbrengst gaat in hoofdzaak naar het indijken van de zwerfkattenproblematiek op de wijk De Tassche.

Kathy’s Cathouse is op een zucht van hun vijfde verjaardag en de voorbije jaren zijn ze erin geslaagd om 750 gedumpte en afgestane katten en kittens een nieuwe thuis te geven. “Alles is begonnen met Jefke, een kitten van amper één dag oud dat ik met de papfles opvoedde”, opent Kathy. “Hij groeide uit tot een gezonde kat, maar verdween twee dagen voor mijn verjaardag. Ik heb Jefke nooit meer teruggezien. Maar ’s anderdaags vond ik weer een gedumpte kat en de dag nadien opnieuw. Bovendien hoorden mensen van mijn ervaring met een papfleskitten en zo kwamen die beestjes hier terecht. Maar wij konden ze gewoon niet allemaal houden en ik kon het niet over m’n hart krijgen om die katjes te weigeren. Ik moest iets doen en dat resulteerde in het asiel dat erkend is sinds 25 augustus 2014.” “We hebben een capaciteit van 49 poezen en zitten momenteel eivol”, gaat dochter Karen Deblauwe verder. “We zijn niet gesubsidieerd en runnen het asiel dankzij donaties en acties om fondsen te werven, van snoepverkopen over veilingen tot peter- en meterschap. Wat we doen, kost handen vol geld. Wie bij ons een kat adopteert, betaalt een bijdrage van 160 euro. Maar dat bedrag is maar net voldoende om de basiskosten van de dierenarts te dekken. Zelfs essentiële zaken als voeding en kattenbakvulling zijn daarin niet doorgerekend.”

Maar de liefde voor de katten is zo groot dat Kathy’s Cathouse recent hun activiteiten nog uitbreidde. “Tot voor kort bekommerden we ons enkel om katten en kittens die bij ons binnengebracht werden. Nu organiseren we ook zelf vangacties voor zwerfkatten.” De focus hiervan ligt momenteel op de wijk De Tassche. “Daar is er echt een probleem. “Op vandaag hebben we er al 16 zwerfkatten gevangen en drie ervan zijn ondertussen bevallen. Maar er zitten er nog tientallen. We vangen de diertjes, laten ze castreren of steriliseren en evalueren ook hun karakter. Wilde katten worden teruggezet, voor de andere zoeken we een nieuwe thuis.”

Om dit financieel haalbaar te maken, verruilt Kathy’s Cathouse tijdelijk hun vaste stek langs de Begoniastraat en palmen ze vanaf 19 juli OC De Tassche in. “Samen met ikhuureenspringkasteel.be organiseren we er een pop-up springkastelenparadijs en een kattencafé waarvan de opbrengst in eerste instantie gebruikt zal worden voor de gevangen zwerfkatten op De Tassche. De locatie wordt ons ter beschikking gesteld door de gemeente, maar we hopen dat ze in te toekomst ook hun bijdrage willen leveren voor het indijken van de zwerfkattenproblematiek. Concreet worden er in de tuin 20 springkastelen, een trampoline, een klimtoren, een rodeostier,… opgesteld. Daarnaast voorzien we een bar en terras waar je kan genieten van een drankje, een pannenkoek, croque, omelet, koude schotel, … Het vergaderzaaltje wordt omgeturnd tot kattencafé waar je bij het genot van een drankje kan knuffelen met onze kittens. Er rechtstreeks adopteren is er wel niet mogelijk. Ardooie Springt loopt tot en met 31 juli. We beseffen dat we groots uitpakken, maar tonen liever zelf initiatief dan om donaties te bedelen. We hopen op een zo groot mogelijk opbrengst, dat we zoveel mogelijk katten kunnen vangen en helpen.”

Ardooie Springt is van 19 juli tot en met 31 juli open van 10 tot 19 uur, op 21, 27 en 28 juli zelfs tot 21 uur. Per spelend kind betaal je zes euro. Meer op ardooiespringt.be en kattenasielkathyscathouse.weebly.com.