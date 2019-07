Juwelen gestolen bij inbraak LSI

06 juli 2019

15u54

Bron: LSI 0 Ardooie Bij een inbraak in een woning in de Stationsstraat in Ardooie zijn vrijdagavond of –nacht juwelen gestolen.

De dader(s) brak(en) het raam open en gingen met de buit aan de haal. Iets over middernacht stelde het 54-jarige slachtoffer de inbraak vast en verwittigde de politie. Ook in de Lange Vijverstraat in Lichtervelde is vrijdagnacht in een woning ingebroken bij een 63-jarige vrouw maar op het eerste zicht verdween daar niets.