Juwelen gestolen bij inbraak in twee woningen VHS

11 juli 2019

Onbekenden hebben ingebroken in twee woningen langs de landelijke Rodepoortstraat in Ardooie. De straat ligt dicht bij de E403. In beide gevallen werden er juwelen gestolen. De feiten werden woensdag bij de politie gemeld. Er is een onderzoek gestart maar van de daders is voorlopig nog geen spoor.