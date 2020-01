Jassen van Ardoois bedrijf slaan alarm als brandweerman dreigt te verbranden Wouter Spillebeen

31 januari 2020

18u02 3 Ardooie Brandweerlui dragen binnenkort mogelijk allemaal brandwerende jassen met sensoren die aangeven wanneer het in de jas te warm wordt. Textielfabrikant Sioen uit Ardooie werkte samen met onderzoekers van de UGent en onderzoekscentrum Imec om zo’n jassen te ontwikkelen op vraag van de Parijse brandweer.

Alle brandweerkorpsen zijn al jaren uitgerust met brandwerende jassen die de temperatuur van de brandweerlui draaglijk houden in extreme hitte. Maar zelfs in die jassen kan de temperatuur oplopen tot meer dan 50 graden en kan de drager tweedegraads brandwonden oplopen. “Daarom hebben we elektronica ingebouwd in de jassen waardoor een alarm afgaat wanneer de brandweermedewerker kan beginnen verbranden”, duidt Eric Van Der Hulst, innovation manager bij Imec.

Extra testen

Het Ardooise bedrijf Sioen is de fabrikant van de jassen die onder andere de Parijse brandweerlui dragen. “Van hen is twee jaar geleden de vraag gekomen om die technologie te voorzien”, zegt CEO Bart Vervaecke. “Op die vraag hebben we meteen ingespeeld. We hebben snel prototypes gemaakt en na een paar maanden konden we al praktijktesten doen.” Nadat de jassen in labo’s getest werden, testte het Parijse brandweerkorps de technologie in afgezonderde containers. Wanneer de temperatuur te hoog wordt, gaat een steeds luider wordend alarm af. “Nu zitten er nog drie sensoren in de jassen, maar dat moet er op termijn maar één meer zijn. We moeten nu nog de best mogelijke positie bepalen”, aldus Vervaecke. Binnen twee tot drie jaar zouden de jassen op de markt moeten zijn. “Nu willen we eerst nog extra testen uitvoeren. We werken ook nog aan de wasbaarheid van de technologische componenten. Alles moet volledig robuust zijn en klaar voor het gevecht.”