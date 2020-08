Jarige Paul Renson trakteert medewerkers op ijsje CDR

14 augustus 2020

12u40 2 Ardooie Paul Renson werd eind vorige week 60. De directeur van het gelijknamige familiebedrijf in ventilatie, zonwering en ‘outdoor living’ verraste voor zijn verjaardag alle achthonderd medewerkers in de Belgische vestigingen van de Renson groep.

Zo dook hij vrijdag met een ijskar op bij ROB in Ardooie. Het is niet toevallig dat Renson ervoor koos om met ijsjes te trakteren, want zo zet hij ook onder de eigen medewerkers nog eens de recentste Renson oververhittingscampagne in de kijker. In tijden van hittegolven vestigt Renson namelijk op de duurzame combinatie van buitenzonwering en natuurlijke ventilatie via nachtkoeling om oververhitting binnenshuis te voorkomen. “Kosten voor koeling overstijgen in goed geïsoleerde en luchtdichte huizen steeds vaker die voor verwarming,” verduidelijkt Renson. “Logisch ook, want eens de warmte binnen zit, kan die niet zomaar terug naar buiten. We willen mensen er van bewustmaken dat er alternatieven zijn voor energieverslindende koelingstechnieken door te voorkomen dat de zon het glas van de ramen kan bereiken en door de koelere nachtlucht optimaal in te zetten om het ook binnen te laten afkoelen.”