Inschrijvingen vakantiekampen starten zaterdag CDR

29 januari 2020

De gemeente Ardooie organiseert op de vakantiedagen tal van activiteiten. Wie zijn of haar kinderen hiervoor wil aanmelden, houdt zich best paraat want de inschrijvingen voor de kampen in de paas- en zomervakantie starten op zaterdag 1 februari om 9 uur stipt. Op www.ardooie.be/inschrijvingen vind je alle info over timing, kampthema’s, opvanguren, annuleringsvoorwaarden,… en het is ook via deze website dat je kan inschrijven. Kort na de inschrijving ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Nadien volgt er een factuur. De inschrijving is pas definitief na betaling van de factuur. Sommige kampen zijn snel volzet, dus kan het zeker geen kwaad om op voorhand al een account aan te maken en eens proberen in te loggen. Toch problemen? Op zaterdag 1 februari staan de gemeentediensten stand-by van 9 tot 11 uur op 051/74.40.40.