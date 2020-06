Initiatie muziek en woord nu ook in Koolskamp CDR

06 juni 2020

Vanaf volgend school wordt er dankzij een samenwerking tussen Art’Iz, vrije basisschool De Horizon en de gemeente Ardooie die financiële ondersteuning biedt ook in Koolskamp een initiatie-atelier georganiseerd. Dit richt zich op kinderen van zes tot acht jaar. “Op vandaag is er al een initiatie-atelier in Ardooie, straks ook in Koolskamp”, zegt jeugdschepen Véronique Buyck (Groep 82). “We vinden het belangrijk dat alle kinderen kennis leren maken met de wondere wereld van muziek en woord maar tot nu toe was het voor de kinderen uit Koolskamp vaak moeilijk om tijdig in Ardooie te raken voor de lessen.” Inschrijven kan vanaf nu via https://www.artiz-izegem.be/aanbod/initiatie-muziek-woord.