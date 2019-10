Inbrekers stelen geld uit café VHS

26 oktober 2019

Langs de Lichterveldsestraat in de Ardooie deelgemeente Koolskamp werd ingebroken in een café. Dat gebeurde tussen donderdag 13 uur en vrijdag 9 uur. Bij de inbraak werd onder meer geld buitgemaakt. Van de daders is voorlopig geen spoor. De politie voert een onderzoek.