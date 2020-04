Inbrekers slaan raam in: huis volledig doorzocht VHS

06 april 2020

17u44 0

Op klaarlichte dag werd ingebroken in een woning langs de landelijke Stratenmolenstraat in Ardooie. Dat werd zondag rond 17 uur vastgesteld. De daders sloegen een ruit in aan de zijkant van de woning en drongen zo naar binnen. Het huis werd volledig doorzocht, het precieze nadeel moet nog bepaald worden. De politie is een onderzoek gestart.