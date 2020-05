Inbrekers doorzoeken woning Alexander Haezebrouck

23 mei 2020

Onbekenden hebben ingebroken in een woning in de Stationsstraat in Ardooie. Dat gebeurde tussen vrijdagnamiddag 15.30 uur en zaterdagnamiddag 15.30 uur. De inbrekers slaagden erin om binnen te breken in het huis door de achterdeur te forceren. De hele woning werd doorzocht, op het eerste zicht werd niets gestoken. De politie onderzoekt de zaak. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.