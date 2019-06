In beeld. De Boomgaard sluit schooljaar af met foute fuif CDR

28 juni 2019

13u16

Vrije basisschool De Boomgaard haalde de mosterd bij Qmusic als het over de afsluit en het inzetten van de zomervakantie gaat. Vrijdagmorgen gingen de leerlingen voor een allerlaatste maal naar de klas, maar vanaf de speeltijd brak het feestgedruis los. “We willen het schooljaar graag in stijl afsluiten. Alhoewel, in stijl… Net zoals op Qmusic maken we er een foute party van”, vertelt adjunct-directeur Brecht Delaere. We vroegen de kinderen om hun meest foute zomerkledij aan te trekken en per klas mochten ze hun foute top drie doorgeven. Samen dansen we er nu op los tijdens onze eigen foute zomerparty. Ter afkoeling is er straks nog een lekker waterijsje en om 11.35 uur tellen we met z’n allen af naar de grote vakantie.”