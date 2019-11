IN BEELD. Confettiregen op 39e Sint-Maartensstoet CDR

09 november 2019

Hoogdag in Ardooie want voor het 39e jaar op rij trok de Sint-Maartensstoet door de straten van de gemeente. De weergoden waren het Sint-Maartenscomité bijzonder goed gezind waardoor ook de massa op de been was. 21 wagens en groepen zorgden samen met Sint-Maarten zelf, de Ardooise reuzen, Sint-Cecilia Ardooie en Sint-Cecilia Koolskamp en de Brusselse Fanfakids op kop dat het publiek ogen te kort kwam. Terwijl vorig jaar de focus van de stoet op de herdenking van de Eerste Wereldoorlog lag, kozen de deelnemers dit jaar opnieuw voor thema’s gelinkt aan het Sint-Maartensverhaal, de actualiteit of iets lukraaks. Zo trokken de kinderen van GBS De Zonnebloem de wereld rond met Sint-Maarten, kaartte KLJ Rumbeke het thema van de koe als klimaatboeman aan, nam Chiro Edelweiss afscheid van Samson en Gert en ging de Bende van Ellende al (après)-skiën. Opvallend was de enorme hoeveelheid confetti die in het publiek werd gegooid. Werkelijk niemand ontsnapte er aan.

Voor de stoet was het genieten van indrukwekkende straatanimatie door onder meer Moving Poles die eerder al te zien waren op Tomorrowland. Na de stoet werd Pietje Pek verbrand, was er vuurwerk en werd er samen met onder meer Jettie Pallettie en Dennis Cartier een feestje gebouwd tot in de late uurtjes.