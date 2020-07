Impact klimaatverandering op eigen omgeving toegelicht tijdens klimaatwandeling CDR

17 juli 2020

08u32 0

Op donderdag 23 juli kan je met Natuurpunt De Torenvalk vzw mee op klimaatwandeling in Ardooie. Tijdens de wandeling door de gemeente ontdek je hoe de klimaatverandering impact heeft op onze eigen omgeving, en hoe elke gebruiker van de open ruimte daar kan mee omgaan en een eigen steentje bij kan dragen aan oplossingen. Onderweg wordt gestopt bij twee plaatsen waar je dit in de praktijk kan zien, en wandel je door een recent aangelegd bufferbekken. De wandeling start om 18.45 uur op de parking van sporthal De Ark langs de Melkerijstraat. Deelnemen kost twee euro, maar is gratis voor leden van Natuurpunt. Inschrijven is noodzakelijk en kan via d.willemyns@telenet.be. Dragen van een mondmasker is tijdens de wandeling verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar. De organisatoren kunnen namelijk niet steeds 1,5 meter afstand garanderen. Ook ter plaatse zijn er mondmaskers te koop aan één euro per stuk.