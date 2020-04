IHKA werpt in tijden van preteaching digitale hulplijn uit voor ouders en leerlingen CDR

24 april 2020

08u54 3 Ardooie Instituut H. Kindsheid in Ardooie snelt te hulp in deze tijden van online leren. Zo heeft de school alle computers uitgeleend aan leerlingen in digitale nood.

Daarnaast zet de school ook sterk in op ondersteuning en begeleiding van de leerlingen en op een grote betrokkenheid van de ouders. “We zochten daarom een methode om hen een hulplijn te bieden”, zegt directeur Jo Willemyns. “Ons begeleidingsteam, Janne Goutry en Marleen Lamote, staat vanaf nu elke dag voor ouders en leerlingen klaar via WhatsApp. Op de computer, tablet en smartphone kunnen ouders en leerlingen eenvoudig professionele hulp vinden. Heeft een ouder vragen over de ondersteuning van zijn kind? Heeft een leerling problemen bij het leren of gewoon nood aan een luisterend oor? Dan kunnen ouders en leerlingen via WhatsApp terecht bij een leerlingbegeleider. Samen zoeken ze een oplossing. Het begeleidingsteam kan zo met videocall, gesprek of chat bereikt worden van maandag tot en met vrijdag. Na een week blijkt dit ook echt te beantwoorden aan een nood.”