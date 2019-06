Iedereen wil West-Vlaamse skateparkbouwer: “Zelfs in Australië en Abu Dhabi, maar dat is ons iets te ver” Charlotte Degezelle

21 juni 2019

21u22 3 Ardooie Kurt Farrazijn heeft in zijn hele leven nog nooit op een skateboard gestaan. Toch trekt hij straks naar Noorwegen om er een skatepark te bouwen. Het is de eerste buitenlandse opdracht voor zijn bedrijf Public Partners, marktleider in België in het bouwen van skateparken. Intussen is er ook al interesse in Australië en Abu Dhabi.

Public Partners was aanvankelijk gespecialiseerd in speeltoestellen voor horeca en gemeentebesturen. Tot een Duitse leverancier Kurt Farrazijn in contact brachten met de skatewereld. “Ik kende er niets van, ik heb tot nu zelfs nog nooit op een skateboard gestaan en ben dat trouwens nog altijd niet van plan”, lacht Kurt. Maar toch bleken skateparken de toekomst voor zijn bedrijf Public Partners. Aanvankelijk maakte het bedrijf de skateparken enkel in prefabbeton, maar later ook met modulaire elementen die ter plaatse werden gegoten.

Véél orders

“Veel mensen begrijpen tot op vandaag nog altijd niet dat wij onze dagen kunnen vullen met de bouw van skateparken, maar in Vlaanderen hebben we toch al enkele honderden parken gebouwd. Zoals in Waregem, Rollegem, Zedelgem, Knokke-Heist en Brugge, om maar enkele locaties te noemen. En altijd in opdracht van de stads- en gemeentebesturen.” Zo staan er voor dit jaar nog skateparken in Bredene, Wetteren en Beringen in het orderboekje van Public Partners.

De focus van het bedrijf ligt al zeventien jaar op België. Maar toevallig lonkt nu ook het buitenland, want het bedrijf mag een park bouwen in het Noorse Jørpeland. “We waren echt verrast”, lachen Kurt en Hilde Vanhalle, die instaat voor de administratie. “We lieten specifiek voor de skaters de website www.concrete-skateparks.be bouwen. Die omvat een overzicht van alle ter plaatse gegoten betonnen parken die wij al gebouw hebben. Via die site belandde een vertegenwoordiger van een Noors online aanbestedingsplatform bij ons. We werden uitgenodigd om mee te dingen naar een aanbesteding voor Jørpeland en haalden het project ook effectief binnen. Hoe we het verschil maakten? In Noorwegen zijn er niet zo veel spelers op de markt, ze hielden van onze aanpak en bovendien werken wij samen met een designer uit Barcelona. In die stad gaan jongeren van van skatepark naar skatepark zoals wij in België van frituur naar frituur kunnen.”

Logistieke puzzel

De bouw van het Noorse park start in oktober en moet halfweg november klaar zijn. “Het park zal een goeie 800 vierkante meter groot zijn en wordt ingebed in een belevingspark vlak bij een dirttrack en een ruimte voor freerunning. De bouw wordt een uitdaging, want we zijn zelf verantwoordelijk voor het logistieke plaatje”, aldus Kurt. “Ik zal regelmatig op en af naar Noorwegen trekken. Het Spaanse team met wie ik altijd samenwerk, doet de effectieve aanleg.”

De eerste buitenlandse opdracht voor Public Partners smaakt naar meer. En de firma krijgt nog andere internationale kansen. Zo kwamen er de voorbije weken prijsvragen uit onder meer Australië en Dubai. “Zeer aanlokkelijk, maar dat is toch net iets te ver van ons bed. Het zou betekenen dat we te veel projecten in eigen land moeten laten liggen. We willen eerst graag ervaren hoe de Noorse opdracht afloopt, want ook voor ons is het een beetje afwachten. Maar de buurlanden behoren zeker wel tot de mogelijkheden en misschien kunnen we zelfs verder in Noorwegen. Sowieso groeien we sterk. Het feit dat skateboarden vanaf 2020 een olympische discipline is, zal ons ook helpen.”

Meer op www.publicpartners.be en www.concrete-skateparks.be.