Ibe: straks op Rock Werchter, maar eerst nog in De Schaduw CDR

18 juni 2019

10u31 0

Twee jaar geleden liet de 17-jarige Ibe voor het eerst van zich horen toen hij op Studio Brussel de Ed Sheeran-coverwedstrijd won en dit jaar ging hij met de overwinning aan de haal van het vtm-programma The Voice van Vlaanderen noemen. Op zaterdag 29 juni mag Ibe aantreden op het podium van Rock Werchter, maar eerst komt de jonge singer-songwriter nog naar De Schaduw in Ardooie. “Ik werd zelf gecontacteerd of ik interesse had om net voor Rock Werchter een try-out te organiseren in de cultuurkapel”, vertelt Jonah Muylle. Wie niet genoeg krijgt van Ibe z’n eerste single Table Of Fools, weet alvast waar hij of zij naartoe kan op donderdag 27 juni. Ibe’s concert start om 20 uur. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop, 14 euro aan de deur. Meer op www.deschaduw.be.