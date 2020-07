Honderden nemen afscheid van cafébaas die stierf na allesverwoestende brand in De Groene Dreve VHS

28 juli 2020

19u35 0 Ardooie In de Sint-Martinuskerk van Ardooie hebben 200 mensen dinsdag de uitvaartplechtigheid bijgewoond van Christof Vande Vyver, één van de uitbaters van praatcafé De Groene Dreve. Een veelvoud daarvan nam voor de plechtigheid afscheid van hem, bij een laatste groet.

Door de coronamaatrdegelen mochten slechts 200 mensen in de kerk aanwezig zijn tijdens de afscheidsdienst. Alleen wie een uitnodiging had, werd toegelaten. Anderen konden vooraf in de kerk een laatste groet brengen maar moesten dan weer vertrekken. Dat gebeurde massaal, nog maar eens het bewijs hoe graag Christof, die overleed aan de verwondingen die hij opliep tijdens een brand in het café, gezien was.

Pakkende woorden

Partner Johan Laridon liet een afscheidstekst voorlezen. Dochter Axelle nam wel zelf het woord voor een pakkende tekst waarin dit fragment voorkwam: “De gesprekken die we hadden, de knuffels die we deelden... Dat zijn de herinneringen die bijblijven. Ik zie ons nog staan dansen achter de toog. Ongegeneerd! Integendeel. Met onze zotte streken brachten wij de glimlach op het gezicht van de aanwezigen. Zot zijn, doet geen zeer was jouw leuze. Wat zal het anders zijn, nu je er niet meer bent. Het was wij drie, het gezicht van de Dreve. Wij drie droegen bij tot de gezellige sfeer. Niks zal nog hetzelfde zijn. Geen flauwe moppen meer. Geen onverwachte, maar welgemeende knuffels meer. We zullen je missen, dat is zeker. Je wordt niet vergeten. De mensen zullen zeggen: ‘Weet je het nog toen...’ En daar zullen we ons aan vasthouden: aan alle mooie momenten die we samen beleefd hebben.”