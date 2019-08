Hinder door slemwerken CDR

17 augustus 2019

Van maandag 19 augustus tot en met donderdag 22 augustus worden er bestrijkings- en slemwerken uitgevoerd. Tijdens die werken krijgt het asfalt een opfrisbeurt. Loskomend grind wordt vastgelegd en de toplaag wordt opnieuw waterdicht gemaakt. Zo wordt de levensduur van de weg met jaren verlengd. De werken kunnen lichte hinder geven in de Stationsstraat, de Cijsmolenstraat, de Vernagelingstraat, de Lijsterstraat en de Tinnepotstraat. Er geldt een parkeerverbod in die straten en er wordt een omleiding voorzien. De gemeente benadrukt dat het volgen ervan verplicht is. “Bij voorgaande slemwerken werd het doorgangsverbod soms genegeerd. Het is niet omdat het asfalt er in orde uitziet, dat de straat berijdbaar is. Een plakkerige bestrijkingslaag kan schade aan je voertuig aanbrengen. Daarnaast komt de kwaliteit van de werken in het gedrang”, klinkt het.