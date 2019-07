Herman en Jenny vieren hun 60-jarig jubileum Joke Couvreur

16 juli 2019

09u19 5

Herman Everaert (88) en Jenny Andries (89) vierden hun 60-jarig jubileum in residentie Hardoy in Ardooie. Ook het gemeentebestuur kwam hen van harte feliciteren. Herman heeft grafische gestudeerd in Gent en Brussel. Na zijn studies gaf hij les in Sint-Pieters-Woluwe tot hij met pensioen ging. Vroeger ging hij vaak voetballen en net als Jenny ook regelmatig gaan wandelen. Jenny ging vroeger naar school in Wakken, daarna naar Moeskroen om Frans te leren. Het koppel heeft elkaar leren kennen op een feestje van een vriendin van Jenny. Ze hebben geen kinderen.