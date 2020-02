Helft nieuwe standhouders op tweede Lentebeurs CDR

03 februari 2020

12u47 0 Ardooie De Ardooise Middenstandsraad organiseert op zaterdag 7 en zondag 8 maart de tweede editie van de Lentebeurs.

De praktische organisatie is in handen van Bjorn Willaert van XL Events. Dit jaar zijn er 28 standen. In vergelijking met vorige editie zijn de helft van de standhouders nieuw. De beurs vindt plaats in evenementenhal De Ark, is gratis en is te bezoeken op zaterdag van 14 tot 20 uur en op zondag van 10 tot 17 uur. Er is ook een pop-upbar en voor de kleinsten staat er een springkasteel.