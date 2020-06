Helers betrapt met 400.000 euro aan gestolen goederen riskeren 37 maanden celstraf Cedric Matthys

10 juni 2020

15u14 0 Ardooie Woensdagvoormiddag zijn twee helers uit Kortrijk en Waregem voor het Gentse hof van beroep verschenen. Het duo wile volgens het openbaar ministerie voor 400.000 euro aan gesloten goederen verkopen. Ze sloegen het materiaal op in een loods in Ardooie, maar geven elkaar de schuld. Procureur Peter De Smet vorderde een effectieve celstraf van 37 maanden. “Door jullie wordt alles duurder”, zei hij. “Winkels rekenen diefstal mee in hun prijzen. Uiteindelijk betaalt iedereen meer.”

“Mijn cliënt is gehuwd, heeft vast werk als werfleider en is gediplomeerd. De gevangenis zou meer slecht dan goed doen.” De advocaat van A.K. ging woensdagvoormiddag volledig voor de vrijspraak. Zijn cliënt, een 29-jarige man uit Kortrijk, wist volgens hem niet wat zich afspeelde in de loods die hij huurde van een boer uit Ardooie. “Op een dag kreeg hij telefoon van Y. Q. (de tweede beklaagde in de zaak, nvdr.). Die man was een goede vriend en ex-schoonbroer. Hij vroeg of hij wat spullen mocht opslaan. Tot zijn eigen verbazing kwam de avond zelf al iemand met een vrachtwagen langs.”

Onomstotelijk bewezen

De twee mannen van Marokkaanse origine probeerden, net als in eerste aanleg, hun handen in onschuld te wassen. Toen kregen ze respectievelijk tien en achttien maanden voorwaardelijke celstraf. Volgens de rechters in Brugge waren de feiten immers onomstotelijk bewezen. Het duo werd op heterdaad betrapt.

Begin december 2016 kwam midden in de nacht een oplegger aan in de loods in Ardooie. In de vrachtwagen zaten voor maar liefst vierhonderdduizend euro aan cosmeticaproducten. Die waren gestolen in het Franse Frétin, nabij Rijsel, maar dankzij het ingebouwde volgsysteem kon de Franse politie de locatie van de vrachtwagen achterhalen. In de loods in de Zwarteleeuwstraat laadden de helers de gestolen producten over in lichte vrachtauto’s om ze later door te verkopen.

Het was uiteindelijk de eigenaar van de loods, een landbouwer, die de kat de bel aanbond. Hij rook onraad en belde naar de politie. Die kwam ter plaatste voor een sporenonderzoek. Net op dat moment reden een Volkswagen Golf en een Mercedes Sprinter het erf op. De inzittenden van de Golf, A.K. en Y. Q., werden gearresteerd. De inzittende van de Sprinter konden vluchten.

Duidelijk signaal

Procureur Peter De Smet vorderde voor beide heren een effectieve celstraf van 37 maanden. Hij gaf A.K., die in tegenstelling tot Y. Q. wel aanwezig was in de rechtszaal, nog een stevige veeg uit de pan. “Door jullie wordt alles duurder”, zei hij. “Winkels rekenen diefstal mee in hun prijzen en uiteindelijk betaalt iedereen meer. Zonder helers als jullie kunnen dieven met hun spullen nergens heen. Daarenboven geloof ik niet in jouw onschuld. Enerzijds pleegde je als minderjarige al soortgelijke feiten. Anderzijds kon je ook zelf de politie inlichtten als je het zaakje niet vertrouwde. Je hebt geholpen om de spullen in- en uit te laden. De dieven wisten dat ze bij u terecht konden met hun goederen. Ik vind dan ook dat we een duidelijk signaal moeten geven aan de maatschappij. Deze misdaad moeten we met tak en wortel uitroeien.” Uitspraak op 16 september.