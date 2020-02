Groentengigant d’Arta bouwt voor het eerst in de 32-jarige geschiedenis een echt hoofdkantoor Charlotte Degezelle

07 februari 2020

13u18 13 Ardooie Diepvriesgroentenbedrijf d’Arta bouwt voor het eerst in de 32-jarige geschiedenis een echt hoofdkantoor. Dit moderne complex verrijst tegen ten laatste begin 2021 in de Pittemsestraat. De grondwerken zijn net gestart.

D’Arta Groep verwerkt 250 miljoen kilogram groenten per jaar, is actief in vier landen en telt 900 personeelsleden, waarvan er 420 in Ardooie aan de slag zijn. Maar een echt hoofdkantoor heeft de groentengigant niet. “Ik herinner me nog dat mijn broer Steve en ik in onze kinderjaren meekwamen met pa. Hij ging op ronde in het bedrijf en wij zaten te kleuren in de kantoren”, lacht directeur Pieter De Backere. “Dat waren toen niet meer dan gehuurde containers. Een noodgedwongen keuze van mijn vader (Jean Pierre, nvdr) en zijn vennoot Johan Talpe, want al hun spaargeld en de lening gingen integraal naar de oprichting van gebouwen en het machinepark voor de verwerking van groenten tot diepvriesgroenten.”

Te weinig kantoorruimte

Na enkele jaren verrees er toch een kantoorgebouw op maat van het bedrijf, dat toen vijftig werknemers en tien bedienden telde. Maar d’Arta groeit gemiddeld tien procent per jaar, waardoor er al snel een extra verdieping nodig was. “Sinds vijf jaar zitten we weer in de knoei”, gaat Pieter verder. “De bestaande gebouwen renoveren en uitbreiden is financieel onverantwoord, dus besloten mijn broer en ik en onze vennoten Karel en Dries Talpe om voor het eerst een echt hoofdkantoor te bouwen. ”

Comfort van het personeel

Een nieuw gezicht dus voor d’Arta, op de hoek van de Pittemsestraat en de Hazestraat. Twee weken geleden startte Grondwerken Cloet uit Pittem de werf op en Pieter hoopt het nieuwe complex eind dit jaar, begin 2021 in gebruik te nemen. Voor het ontwerp ging d’Arta in zee met GC-Architecten uit Meulebeke en bouwbedrijf Govaere uit Kuurne tekent voor de realisatie. “Bij het ontwerp dachten we aan het comfort van ons personeel. In de nieuwbouw gaan straks zestig mensen aan de slag. Om ergonomische redenen krijgen ze elektrisch verstelbare bureaus zodat ze zelf hun houding kunnen kiezen. Daarnaast wordt het complex zo ingericht dat iedereen in alle rust kan werken, maar dat er per niveau toch een gemeenschappelijke koffiehoek is. Door met veel interne glaspartijen te werken, creëren we zowel een ruimtegevoel als samenhorigheid, maar zonder geluidshinder. Andere extra’s voor het personeel zijn een doucheruimte, zodat mensen die met de fiets komen werken toch fris aan de slag kunnen, een koelruimte om boodschappen te bewaren en een eetruimte.”

Duurzaamheid

Daarnaast trekt d’Arta met de nieuwbouw ook de kaart van duurzaamheid. Qua isolatie zal het hoofdkantoor aan de hoogste normen voldoen, er komen zonnepanelen en buiten zal er een oplaadpark voor elektrische wagens staan. “We bekijken trouwens of we dit oplaadpark in het weekend kunnen openstellen voor iedereen”, besluit Pieter. “Verder installeren we in de nieuwbouw ook een proefkeuken voor onderzoek en ontwikkeling, een plek waar we onze producten kunnen voorstellen en een ontvangstruimte voor onze klanten.”

Meer info op www.darta.com.