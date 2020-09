Grafitti-artieste Jolly brengt kunstwerk aan op Ardooise gevel Valentijn Dumoulein

19 september 2020

16u45 4 Ardooie Een grijze gevel in de Watervalstraat krijgt dit weekend wat meer kleur dankzij graffiti-artieste Jolly ‘Jonk’ Ellegeest (29). Ze is er druk bezig met een kunstwerk te maken, dat begin volgende week helemaal klaar moet zijn.

“Ik ben een jaar geleden van Gent naar Ardooie verhuisd”, vertelt Jolly. “Daar was ik al langer bezig met graffiti en ik kreeg zin om hier in Ardooie wat meer kleur in het straatbeeld te brengen. Ik lanceerde een oproep en kreeg zo de kans om de gevel van Rosa Fockaert in de Watervalstraat te gebruiken. Heel fijn dat ze me die kans gunt en bovendien klikt het nog eens tussen ons ook.” Het werk dat beetje bij beetje verschijnt toont drie mannen die op een berg koffers klimmen die de lucht in zweven. “Iedereen heeft wel een ‘rugzak’ in het leven die hij of zij met zich mee zeult”, verklaart Jolly de betekenis van haar werk. “Iets kan zwaar op je wegen of je kan het ook gebruiken om je te laten mee voeren. De boodschap die ik ermee wil brengen is dat je van je zwakte ook je sterkte kan maken.” Maandag of dinsdag moet het werk helemaal af zijn. Wie het wil bewonderen kan passeren in de Watervalstraat 161. Je kan Jolly volgen via haar Facebookpagina The Jolly Crafter