Gezocht: kindertoezichter voor De Zonnebloem CDR

15 juli 2019

Het Ardooise gemeentebestuur zoekt een kindertoezichter. Het is de bedoeling dat hij of zij vanaf 1 september aan de slag gaat op de speelplaats van de gemeenteschool De Zonnebloem. Dit op weekdagen van 7.15 tot 8.25 uur en van 12 tot 13 uur. Dit laatste niet op woensdagmiddag en natuurlijk wordt er ook niet gewerkt tijdens de schoolvakanties. voor op de speelplaats in de gemeenteschool vanaf 1 september 2019. De kandidaten moeten in aanmerking komen voor het vrijwilligersstatuut en krijgen een vrijwilligersvergoeding. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen per email naar secretariaat@ardooie.be. Dit voor 26 juli en met vermelding van naam, adres en rijksregisternummer en een woordje uitleg betreffende je huidige beroepssituatie.