Gezellige drukte op marktdag ondanks corona: “De eerste keer in mijn carrière dat mensen hamsterden op de markt” Charlotte Degezelle

15 maart 2020

13u18 0 Ardooie Strenge coronamaatregelen of niet, zowel de zaterdagmarkt in Izegem als de zondagsmarkt in Ardooie hadden een mooie opkomst. Enkel de marktkramers die voedingswaren aan de man brengen, mochten present tekenen, maar zij deden goede zaken.

“Het is heel lang onduidelijk geweest of we er al dan niet op uit mochten trekken met onze marktwagen”, vertelt Meulebekenaar Kris Declerck die met z’n kippenkraam in Ardooie en Izegem aanwezig was. “Maar ik ben heel blij dat we uiteindelijk groen licht kregen en ook dat de klanten niet weg bleven. Meer nog, in mijn hele carrière heb ik nog nooit meegemaakt dat de mensen kwamen hamsteren op de markt. Vooral de bereide gerechten gaan als een trein de deur uit.”

We hebben geen schrik om besmet te raken. We blijven gewoon op een iets verdere afstand van elkaar dan gewoonlijk Roza en Christine, marktbezoekers

Maar niet alles was positief. “Het enige minpuntje is het logistieke gebeuren. Doordat de horeca verplicht de deuren gesloten houdt, is er nergens sanitair aanwezig”, licht Declerck toe. “In Ardooie heb ik dan maar op eigen kosten sanitair gehuurd voor mijn collega’s en mezelf. Hier in Izegem heeft men de deur van ’t Hofland voor ons geopend.”

Veilige afstand

Ook de klanten genoten van een momentje buitenshuis. “Neen, wij hebben geen schrik om besmet te raken”, reageren Roza en Christiane. “We blijven gewoon op een iets verdere afstand van elkaar dan normaal. Bovendien lijkt het ons veiliger om onze inkopen hier in open lucht te doen dan in een overvolle supermarkt.”