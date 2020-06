Georgiërs krijgen celstraffen tot 4 jaar voor liefst 63 diefstallen in filialen van OKay en Colruyt Siebe De Voogt

30 juni 2020

13u32 0 Ardooie Zes Georgiërs hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 4 jaar gekregen voor in totaal 63 diefstallen in filialen van OKay of Colruyt. De dieven sloegen onder meer toe in Ardooie, Gistel en Oedelem en maakten vooral alcohol en scheermesjes buit.

Het onderzoek ging van start, toen de winkeldetective van de OKay in Ardooie op 17 augustus vorig jaar aangifte deed bij de politie. Bij een telling van de stock had hij gemerkt dat twee flessen whisky verdwenen waren. Uit nazicht van de camerabeelden bleek dat de flessen op 27 juli gestolen waren door twee mannen. Op basis van camerabeelden konden de speurders een zeskoppige bende in kaart brengen van Georgiërs. Ze sloegen tussen 27 juni en 26 augustus toe in 63 filialen van Colruyt en OKay in onder meer Ardooie, Gistel, Ichtegem, Oedelem, Gent, Willebroek en Bilzen. De buit bestond uit flessen whisky, scheermesjes en af en toe wat multimedia. Eén bendelid maakte ook een broek buit in een winkel van C&A.

Bij verschillende huiszoekingen troffen de speurders een deel van de buit aan en ook drie wagens die door de bende gebruikt werden bij de diefstallen. De zes Georgiërs kregen in de Brugse rechtbank celstraffen tussen 15 maanden en 4 jaar, waarvan delen met uitstel. Eén van hen maakte na zijn veroordeling veel misbaar in de rechtszaal. “Ik niet crimineel. Echt waar", klonk het.