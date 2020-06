Gemeenteraadszitting verhuist naar GC ’t Hofland CDR

18 juni 2020

De voorbije maanden kwamen de Ardooise gemeente- en OCMW-raad bijeen achter gesloten deuren. Dit door de coronacrisis. Vanaf deze maand is de zitting opnieuw openbaar, maar wordt deze niet in het gemeentehuis georganiseerd. Om de social distance te kunnen garanderen voor de raadsleden, het publiek en de pers wordt uitgeweken naar GC ’t Hofland. De zittingen vinden plaats op maandag 29 juni. De OCWM-raadszitting start om 20.15 uur, de gemeenteraadszitting een kwartier later.