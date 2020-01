Gemeente, OCMW en politie vanaf februari samen onder dak CDR

07 januari 2020

De voorbije maanden werd het gemeentehuis aangepast en uitgebreid met het oog op een integratie van de administratieve diensten van het OCMW en de gemeente. De wijkdienst van de politie is ondertussen verhuisd naar het nieuwe gedeelte met toegang via de parking van ’t Hofland. De sociale dienst van het OCMW neemt op hun beurt volgende maand hun intrek in het gemeentehuis en zal te bereiken zijn via de vroegere ingang van de wijkdienst van de politie. Voortaan zijn het OCMW en de gemeentelijke diensten allen bereikbaar via eenzelfde algemeen telefoonnummer zijnde 051/74.40.40. Door de interne verschuivingen wijzigen ook de openingsuren van de cultuur- en jeugddienst. Op weekdagen kan je bij hen terecht in GC ’t Hofland, op maandag, woensdag en vrijdag in het gemeentehuis.