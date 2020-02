Geld gestolen uit woning en gereedschap uit auto Alexander Haezebrouck

16 februari 2020

In Ardooie hebben inbrekers twee keer toegeslagen. Ze deden dat tussen woensdag en vrijdag. In de Beverenstraat braken ze in een auto in tussen woensdag 18 uur en donderdag 6.30 uur. Ze gingen ervandoor met gereedschap. Afgelopen vrijdag, op Valentijn, sloegen ze vlakbij nog eens toe. Ze konden binnen breken in een woning in de Sprietstraat tussen 19 uur en 23.45 uur. Ze gingen ervandoor met geld. Mogelijk gaat het om dezelfde daders.