Geen Weze-Run door corona CDR

22 juni 2020

09u33 0 Ardooie De Weze-Run die op zaterdag 8 augustus zou georganiseerd worden, gaat dit jaar niet door.

“Met de huidige coronamaatregelen en geen duidelijkheid over hoe deze maatregelen deze zomer zullen evolueren, is het voor ons onmogelijk geworden de Weze-Run nog op zo’n korte termijn te organiseren”, laat de organisatie weten. “We zullen alles in het werk stellen om er in 2021 een topeditie van te maken.”

Hoe de Wezefeesten er zelf zullen uitzien in augustus is nog onduidelijk. “We hopen toch een ‘mini-versie van de Wezefeesten te kunnen organiseren in het weekend van 8 augustus. We brengen jullie hierover op de hoogte van zodra concrete info gekend is.”