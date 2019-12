Geen verdere sanering van ’t Zeetje in ’t Veld CDR

10 december 2019

De baggerwerken aan ’t Zetje in provinciaal domein ’t Veld worden de eerstkomende jaren niet voltooid. Dat kwam Meulebeeks provincieraadslid Johan De Poorter (N-VA) te weten tijdens de voorstelling van de meerjarenplanning van de provincie West-Vlaanderen. De sanering van ’t Zeetje werd in augustus opgestart. “Bij de eerste werken werd vastgesteld dat er zware metalen in de grond zaten waardoor de voorziene budgetten niet voldoende waren. Daarom heeft men de werken deels uitgevoerd maar niet volledig voltooid,” aldus De Poorter. Ook de komende vijf jaar worden de baggerwerken niet voltooid. “Bijzonder jammer”, zegt De Poorter. “Toch zal de deputatie op mijn bijkomende vraag via intern onderzoek de vervuiling in kaart brengen om dit in de toekomst toch aan te pakken. Voorlopig heeft men een dam aangelegd tussen het gesaneerde deel en het niet-gesaneerde deel. Daarom moeten we in de toekomst zeker aandachtig blijven voor deze tijdelijke oplossing.”

Daarnaast blijft De Poorter ijveren voor de aanleg van een hondenloopweide vlakbij de nieuwe cafetaria die in ’t Veld gerealiseerd wordt.