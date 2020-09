Geen last meer van superwespen op eerste schooldag in De Boomgaard Hans Verbeke

01 september 2020

16u34 1 Ardooie De grote vakantie kreeg in de vrije basisschool De Boomgaard in Ardooie een onverwacht staartje, toen daar enkele nesten van de gevaarlijke Aziatische hoornaar werden ontdekt. Met dank aan… de stormwinden van midden vorige week. “De wespen zijn intussen weggehaald maar we moeten toch nog even alert blijven”, klinkt het in de school.

Op een weggetje naar een lokaal van de school trof een personeelslid vorige woensdag een wespennest aan dat in twee was gebroken. “Het nest was uit een boom gevallen”, weet adjunct-directeur Brecht Delaere. “De nacht voordien had het bijzonder hard gewaaid en het nest was daar blijkbaar niet tegen bestand. Een ploeg van de Ardooise brandweerpost kwam het opruimen. We schrokken een beetje toen we te horen kregen dat het geen gewoon wespennest was maar wel een exemplaar van de Aziatische hoornaar.”

Koningin verdwenen

De Aziatische hoornaar, ook wel superwesp genoemd, is bezig aan een opmars in Europa. De soort is groter dan een gewone wesp maar net iets kleiner dan de ongevaarlijke Europese hoornaar. Ze staat er om bekend meedogenloos toe te slaan in bijenkasten, waar in een razendsnel tempo de volledige populatie wordt vernietigd. Maar ook de mens riskeert een aanval, als de Aziatische hoornaar zich bedreigd voelt. “De brandweer vertelde ons dat de koningin, cruciaal voor de ontwikkeling en verdere verspreiding van de soort, verdwenen was uit het gebroken nest en vrijwel zeker elders een nest zou uitbouwen”, zegt Brecht Delaere. “Dat baarde ons zorgen, vooral toen we in de dagen nadien merkten hoe er wespen bleven samentroepen.”

Onder de dakrand

Zaterdag kwam een medewerker langs van Vespa-Watch, het meldpunt dat in het leven werd geroepen om de verspreiding van de Aziatische hoornaar in kaart te brengen en de superwesp beter te bestrijden. “We vonden een nieuw nest onder de dakrand, aan een regenpijp”, zegt Brecht Delaere. “Daarin zat de koningin. Even verderop, ook net onder de dakrand, was er ook een tweede nest in opbouw.” Maandagavond is de brandweer van de post Pittem beide nesten komen weghalen. De ladderwagen werd daarvoor ingezet. “Men heeft ons gezegd dat we best nog een week waakzaam zijn om te zien of er niet nog exemplaren van de Aziatische hoornaar opduiken”, zegt Delaere. “Maar anderzijds zijn we opgelucht dat de nesten zijn verwijderd, net voor de start van het nieuwe schooljaar.”