Geen Kermiscross door corona CDR

06 mei 2020

Geen Kermiscross dit jaar in Ardooie. “Naar aanleiding van de huidige maatregelen genomen in deze moeilijke Covid-tijden hebben wij met het bestuur van het Veldritcomité Ardooie een beslissing moeten nemen over het al dan niet annuleren van onze wedstrijd op 15 oktober”, laat de organisatie weten op Facebook. “Na heel wat overleg hebben wij dan ook de moeilijke beslissing moeten nemen om onze wedstrijd dit jaar niet te laten doorgaan, doch er dan zeker volgend jaar opnieuw een supereditie van te maken.” Ook inzake de Binck Bank Tour die normaliter op 3 september een aankomst had is er nieuws. Eerder was al duidelijk dat de meerdaagse wedstrijd uitgesteld was, maar nu is er een nieuwe datum. De Binck Bank Tour krijgt dit jaar een ingekorte versie en dit van 29 september tot en met 3 oktober. De organisatie van de BinckBank Tour herwerkt momenteel de initiële parcoursplannen in overleg met de diverse start- en aankomstplaatsen. Over Koolskamp Koers, Kampioenschap van Vlaanderen, op 18 september is er tot nu toe nog niets beslist.