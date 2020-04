Geen bezoek in WZC Sint-Vincentius CDR

16 april 2020

12u50 0

De Nationale Veiligheidsraad kondigde woensdag aan dat er opnieuw één bezoeker, die 14 dagen symptoomvrij is, per bewoner zou worden toegelaten in de woonzorgcentra. Bij woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Ardooie denkt men daar echter anders over. “Wij begrijpen en zien iedere dag hoe moeilijk het is voor familieleden, mantelzorgers en bewoners om elkaar niet te bezoeken, maar vragen toch om begrip dat deze nieuwe maatregel nog niet in voege zal treden”, stelt Renaat Lemey namens de directie en het outbreakteam. “De volgende dagen komen er nog verdere richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid en deze moeten dan correct toegepast kunnen worden. Na grondige informatie en voorbereiding en van zodra bezoek operationeel opnieuw mogelijk is in ons woonzorgcentrum zullen wij daar zeker verder over communiceren. Voorlopig blijven de afspraken van de voorbije weken dus nog steeds gelden.”