Geen bebloemingswedstrijd door corona CDR

08 juli 2020

Het Groencomité Ardooie-Koolskamp annuleert de jaarlijkse bebloemingswedstrijd door de coronacrisis.

Er zal dit jaar geen keuring gebeuren, maar omdat velen toch veel tijd en energie in hun tuin geïnvesteerd hebben, wil het comité toch graag een gezellige bijeenkomst organiseren. Op vrijdag 2 oktober wil het terugblikken met beelden uit vervlogen tijden. Daarnaast staat een reportage over de bekende Engelse tuinen op het programma, vergezeld van koffie en taart. Hoewel er dit jaar geen prijzen worden uitgereikt, wil het comité iedereen met groene vingers die avond toch bedanken met een plant of bloem.