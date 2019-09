Fietsster (80) sterft na aanrijding door kraan in Ardooie LSI/VHS

09 september 2019

21u28

Bron: LSI/VHS 0 Ardooie In Ardooie is maandagmiddag een 80-jarige fietsster uit Ardooie om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat bevestigt de politie van de zone Regio Tielt.

De vrouw werd in de Begoniastraat, in de buurt van het technisch depot van de gemeente, door een kraan van een 49-jarige gemeente-arbeider aangereden en overleefde het ongeval niet. Een deskundige kwam in opdracht van het parket ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De chauffeur van de kraan merkte fietsster Lena V. wellicht niet op omdat ze zich in de dode hoek bevond. Enkele brandweerlieden snelden nog ter hulp om te reanimeren omdat het ongeval vlakbij de brandweerkazerne gebeurde maar dat mocht niet baten. De gemeente-arbeider verkeerde in shock.