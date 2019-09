Fietser lichtgewond na aanrijding door vrachtwagen LSI

24 september 2019

19u50

Bron: LSI 0 Ardooie Op het kruispunt van de Izegemstraat en de Roeselaarsestraat in Ardooie is maandagnamiddag een 40-jarige fietser lichtgewond geraakt.

Dat gebeurde rond 16.50 uur bij een verkeersongeval waarbij de chauffeur van een vrachtwagen rechtsaf wou slaan en in aanraking kwam met de fietser. Met een ambulance is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Roeselare overgebracht.