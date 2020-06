Fietsbieb opent voorlopig alleen op afspraak CDR

08 juni 2020

14u17 0 Ardooie De Fietsbieb Ardooie-Koolskamp opent op zaterdag 13 juni eindelijk de deuren. De opening was eigenlijk al gepland voor april, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

Ook komend weekend kan de opening niet plaatsvinden zoals gehoopt. Een bezoek aan de Fietsbieb, die ondergebracht is in De Loods in de Kortrijksestraat, kan voorlopig alleen na afspraak op 051/74.57.69. De Fietsbieb zet tweedehandse kinderfietsen op punt, zodat je ze tegen een vriendenprijsje kunt gebruiken. Voor twintig euro fietsgeld en een waarborg van twintig euro, mag je één jaar een kinderfiets gebruiken. Het aanbod kun je vooraf hier bekijken.